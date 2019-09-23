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Тренер Сен-Пьера оценил шансы Жоржа в бою против Хабиба
Кто-нибудь, верните дедушку обратно в октагон!
Тренер канадского бойца Фирас Захаби сравнил скиллы Сен-Пьера и Нурмагомедова. Коуч считает, что у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях неплохие шансы в потенциальном бою против Хабиба.
«Жорж целостнее. Его шансы повалить Хабиба на спину настолько же велики, как и шансы Хабиба повалить Жоржа на спину. Он более гладко готовит тейкдауны. Жорж очень опытен в подготовке тейкдауна ударами. Хабиб выполняет их с очень низким захватом. Это сделать тяжело на таком массивном и сильном сопернике как Жорж. Преимущество в стойке обеспечит Сен-Пьеру доминирование в борьбе», – приводит слова Фираса Захаби Allboxing.ru.
- Сен-Пьер ушел из спорта в 2019 году.
- Менеджер Хабиба заявил о намерении провести поединок россиянина с канадским бойцом.
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