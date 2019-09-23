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Нуньес: «Если бы я родилась с пенисом, у нас с девушкой не было бы проблем с появлением ребенка»

Нуньес: «Если бы я родилась с пенисом, у нас с девушкой не было бы проблем с появлением ребенка»
Eurosport

34 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Трудно поспорить.

Двукратная чемпионка UFC Аманда Нуньес раскритиковала русскоязычный филиал RT за использование ее фотографий в качестве иллюстрации к материалу о трансгендерах – бывших мужчинах, выступающих среди женщин.

«Какого *** [черта]? Если бы я родилась с пенисом, то у нас с моей девушкой Ниной Ансарофф не было бы проблем с появлением ребенка», – написала 31-летняя Нуньес.

  • После негативной реакции читателей материал был удален.
  • Нуньес – чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе.

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