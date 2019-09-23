Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, попал в Книгу рекордов России как самый успешный тренер России по боевому самбо.

Отец Хабиба получил соответствующий сертификат во время чемпионата мира по боксу, который 21 сентября завершился в Екатеринбурге.

«ЧМ подходит к завершению, приглашения и награды не обошли и меня. Спасибо Екатеринбургу!» – написал Абдулманап в инстаграме.

56-летний Нурмагомедов подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе сына Хабиба.

На счету Нурмагомедова-младшего 28 побед в 28 поединках в рамках ММА.

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