Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не будет защищать чемпионский титул UFC в легком весе 14 декабря 2019 года.

В этот день в Лас-Вегасе состоится ивент UFC 245. В главном карде турнира был заявлен только поединок за пояс в легчайшем весе в женском дивизионе между Амандой Нуньес и Жермейн де Рандами.

Но руководство UFC объявило, что в Лас-Вегасе также пройдет бой за титул в полулегком весе. За него сразятся действующий чемпион Макс Холлоуэй и австралиец Александр Волкановски. Соответственно, промоушен не будет ставить на один ивент больше одного поединка за пояс.

Ранее Тони Фергюсон призвал Дэйну Уайта в твиттере поставить возможный бой с дагестанским Орлом на эту дату.

Хабиб Нурмагомедов в сентябре 2019-го победил удушающим Дастина Порье на UFC 242 и одержал 28-ю победу в ММА подряд.

Ранее президент организации Дэйна Уайт подтвердил, что Нурмагомедов проведет следующую защиту титула в поединке с Тони Фергюсоном, но оговорился, что возможен вариант боя с Жоржем Сен-Пьером.

Уайт: «Хабиб должен подраться с Фергюсоном, но возможен и Сен-Пьер. Посмотрим, что будет с Тони»

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