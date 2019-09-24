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Хабиб не подерется с Фергюсоном 14 декабря – на эту дату поставили Холлоуэя
Если вы забронировали билеты на это число в Лас-Вегас, сдайте их немедленно.
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не будет защищать чемпионский титул UFC в легком весе 14 декабря 2019 года.
В этот день в Лас-Вегасе состоится ивент UFC 245. В главном карде турнира был заявлен только поединок за пояс в легчайшем весе в женском дивизионе между Амандой Нуньес и Жермейн де Рандами.
Но руководство UFC объявило, что в Лас-Вегасе также пройдет бой за титул в полулегком весе. За него сразятся действующий чемпион Макс Холлоуэй и австралиец Александр Волкановски. Соответственно, промоушен не будет ставить на один ивент больше одного поединка за пояс.
Ранее Тони Фергюсон призвал Дэйну Уайта в твиттере поставить возможный бой с дагестанским Орлом на эту дату.
- Хабиб Нурмагомедов в сентябре 2019-го победил удушающим Дастина Порье на UFC 242 и одержал 28-ю победу в ММА подряд.
- Ранее президент организации Дэйна Уайт подтвердил, что Нурмагомедов проведет следующую защиту титула в поединке с Тони Фергюсоном, но оговорился, что возможен вариант боя с Жоржем Сен-Пьером.
Уайт: «Хабиб должен подраться с Фергюсоном, но возможен и Сен-Пьер. Посмотрим, что будет с Тони»