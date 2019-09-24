В румынском Сибиу состоялся турнир MMA Real Xtreme Fighting 35. В титульном бою сражались румынка Анна Мария Паль и представительница Ирана Самерех Киани.

Поединок закончился за 19 секунд. Паль провела безжалостный удушающий прием, и ее соперница потеряла сознание. Иранка, кстати, вышла в октагон в хиджабе.

Девушки выступали в весовой категории до 56,7 кг.

У Паль – вторая победа в пяти поединках, Киани впервые билась на профессиональном уровне.

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