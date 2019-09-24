Американский боец смешанных единоборств Дэниел Кормье намерен провести последний поединок в карьере.

В интервью известному MMA-журналисту Ариэлю Хельвани спортсмен рассказал, что собирается в третий раз подраться со Стипе Миочичем. «После этого боя я больше не выйду в октагон», – заявил Кормье.

В августе Кормье уступил Миочичу пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Первый поединок Дэниела и Стипе (он прошел в июле 2018-го) завершился победой Кормье.

Хабиб мирно беседовал с Кормье, а затем напал на чемпиона UFC и выполнил удушающий

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