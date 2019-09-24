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Кормье анонсировал последний бой в карьере
40-летний боец уходит из спорта.
Американский боец смешанных единоборств Дэниел Кормье намерен провести последний поединок в карьере.
В интервью известному MMA-журналисту Ариэлю Хельвани спортсмен рассказал, что собирается в третий раз подраться со Стипе Миочичем. «После этого боя я больше не выйду в октагон», – заявил Кормье.
- В августе Кормье уступил Миочичу пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.
- Первый поединок Дэниела и Стипе (он прошел в июле 2018-го) завершился победой Кормье.
Хабиб мирно беседовал с Кормье, а затем напал на чемпиона UFC и выполнил удушающий
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