Похоже, легендарный Федор Емельяненко вернетcя в октагон, и случится это в России.

Один из пользователей твиттера спросил у президента Bellator Скотта Кокера, когда стоит ждать ивентов на территории России.

«Россия – интересный вариант. У нас на столе есть несколько предложений. Думаю, Федор будет драться в России, и это совпадет с запуском Bellator», – ответил глава организации.

В середине лета Федор подписал новое соглашение с Bellator.

В статистике 42-летнего бойа 38 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся.

Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова

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