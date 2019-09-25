Getty Images

39-летний мастер джиу-джитсу бросил вызов Хабибу

39-летний мастер джиу-джитсу бросил вызов Хабибу
Eurosport

39 мин. назад

В очередь на бой против Нурмагомедова нужно вставать за пару лет.

На бой против непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова появился очередной претендент. 39-летний бразилец Леонардо Сантос через твиттер попросил главу ММА Дэйну Уайта организовать их зарубу.

«Бойцы, которые могут подраться с Хабибом, уже были биты мной. У меня есть скиллы, с которыми Нурмагомедову будет непросто справиться. Дэйна Уайт, дай мне этот бой!», – написал Леонардо.

  • Мужчина дерется в стиле бразильского джиу-джитсу.
  • На его счету 21 бой: 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Последнее поражение Сантос потерпел в 2009 году.

Хабиб и Дэйна Уайт выделили Порье по 100 тысяч долларов. Что за фонд у Дастина и на что идут деньги

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте