На бой против непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова появился очередной претендент. 39-летний бразилец Леонардо Сантос через твиттер попросил главу ММА Дэйну Уайта организовать их зарубу.

«Бойцы, которые могут подраться с Хабибом, уже были биты мной. У меня есть скиллы, с которыми Нурмагомедову будет непросто справиться. Дэйна Уайт, дай мне этот бой!», – написал Леонардо.

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На его счету 21 бой: 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Последнее поражение Сантос потерпел в 2009 году.

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