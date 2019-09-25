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39-летний мастер джиу-джитсу бросил вызов Хабибу
В очередь на бой против Нурмагомедова нужно вставать за пару лет.
На бой против непобедимого чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова появился очередной претендент. 39-летний бразилец Леонардо Сантос через твиттер попросил главу ММА Дэйну Уайта организовать их зарубу.
«Бойцы, которые могут подраться с Хабибом, уже были биты мной. У меня есть скиллы, с которыми Нурмагомедову будет непросто справиться. Дэйна Уайт, дай мне этот бой!», – написал Леонардо.
- Мужчина дерется в стиле бразильского джиу-джитсу.
- На его счету 21 бой: 17 побед, 3 поражения и 1 ничья. Последнее поражение Сантос потерпел в 2009 году.
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