Российско-ирландский боец Артем Лобов заявил, что намерен провести поединок с другом Хабиба Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым.

«Я бы хотел этого боя. Сейчас он в UFC, а я нет. Поэтому наши пути пересекутся не сразу, но я определенно с ним подерусь. После его выступления в прошлый раз я связался с Шоном Шелби и сказал, что, если вы дадите мне один бой против Зубайры, я готов драться бесплатно. Если они дадут мне контракт на один бой, я буду биться с ним бесплатно, без проблем.

Я уже веду переговоры с некоторыми из MMA-промоушенов. Я всегда в поисках боев. Я люблю все бои, а ММА – мой хлеб с маслом. Это то, с чего я начал, и я хочу вернуться туда. Не знаю точно, когда, но я скажу, что в течение года буду заниматься боксом, боями на кулаках и ММА», – отметил Лобов.

Лобов – близкий друг Конора Макгрегора, главного антагониста Хабиба и его команды, куда входит и Тухугов.

В январе 2019 года Лобов покинул UFC, где провел семь поединков и потерпел пять поражений.

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