Когда в марте 2019-го Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры, ирландца справедливо не восприняли всерьез. В прошлом он слишком часто дарил заголовки ради эпатажа и проводил раскрутку интереснее самих боев. Уже в начале осени Конор намекнул на камбэк загадочным твитом: «Дублин, 14 декабря». Дэйна Уайт исключил проведение боя в столице Ирландии, но одновременно подтвердил, что скоро Ноториус вернется в октагон: «Конор хочет драться в Дублине 14 декабря, но у нас ивент в Вегасе. Если он не выступит там, то проведет бой в начале следующего года».

UFC и Макгрегор наверняка уже обсудили детали следующего боя – очевидно, что возвращение ирландца станет главным событием в ближайшем будущем промоушна. Но успех зависит не только от Конора – яркому трештокеру нужен соперник, который не разочарует фанатов и не останется в тени. Макгрегор несколько раз поднял тему реванша с Хабибом, но в таком бое нет смысла. Во-первых, дагестанец уже точно выйдет на защиту титула против Тони Фергюсона – мир MMA слишком долго ждал этого противостояния. Во-вторых, выпускать Ноториуса на победителя этой пары – туманный и сомнительный ход.

Фанаты не поймут, чем Конор заслужил право выйти на Орла во второй раз, ведь ирландец не провел ни боя с предыдущего поражения. К тому же бой Хабиба после Фергюсона – слишком отдаленная перспектива. До этого времени пройдет около года. Если Макгрегор дождется Нурмагомедова, его перерыв в UFC растянется неприлично долго. Такое отношение к ирландцу – явный фаворитизм, и его не допустят до кульминационной схватки с Хабибом без претендентского боя. В таком сценарии Конор либо подтвердит амбиции победой и пойдет дальше, либо проиграет и снова займется рекламой виски.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

UFC действовал похожим образом при билдапе последней схватки Хабиба. Из-за психологических проблем Фергюсона право титульного боя разыграли Порье и Холлоуэй – ни один из них не заслужил встречи с чемпионом автоматически. Тот же принцип сработает и с Конором – в качестве пропуска к Нурмагомедову (или Фергюсону) ирландец должен победить лучшего из остальных бойцов дивизиона на данный момент.

Если ставить вопрос таким образом, соперник Макгрегора очевиден – это Джастин Гэтжи. Американец уже подтвердил амбиции, вырубив Ковбоя Серроне в первом раунде на турнире в Ванкувере. Для Гэтжи победа над Дональдом стала третьим подряд нокаутом в первом раунде (до этого он вынес Эдсона Барбозу и Джеймса Вика) – это одновременно говорит о стиле и мощи бойца. Джастин – сильнейший ударник легкого дивизиона. При этом он признает риски агрессивной тактики и обычно предполагает, что бой закончится нокаутом в первые 15 минут.

Бой Конора и Гэтжи точно не превратится в борьбу и не утомит нейтральных зрителей объятиями в партере. У бойцов равная статистика: 21 победа, из них 18 нокаутом. Ирландец и американец отвлекут внимание от тягучего стиля Хабиба кровавым месивом, которого давно ждут в легком дивизионе UFC. К тому же Джастин давно задевает Макгрегора и не скрывает неприязни к Ноториусу. После победы Хабиба над Порье Конор написал в твиттере: «Бронируйте реванш в Москве». Гэтжи мгновенно ответил ирландцу: «Ты тупица. Ты уже все потерял, ты дерьмовый человек, отец и муж. На *** [фиг] тебя». Перед боем Конора против Хабиба только ирландец эпатировал и переходил на личности, но Джастин точно сравнится с соперником в изощренности оскорблений.

После победы над Серроне Гэтжи показал, что не воспринимает Конора серьезно и готов к претендентскому бою: «Я возьму победителя боя Хабиб – Тони, а если этот ирландский козел хочет вернуться, то я прямо здесь. Я идеальный парень, чтобы вернуть его». С одной стороны, Джастин напоминает Макгрегора ударным стилем, яростью в клетке и мощными панчами в медиа. С другой, он предъявил ирландцу за мерзкое поведение и превратился в его антагониста: «Нельзя так вести себя на публике и ожидать, что твой ребенок будет тебя уважать. Ты герой для детей и идиот, если думаешь, что они не пойдут по твоим стопам».

Прогресс и энергетика Гэтжи завоевали фанатов – его неслучайно прозвали Хайлайтом. Если бой состоится, американец точно не померкнет на фоне Конора ни в октагоне, ни на пресс-конференциях. Его ярость в клетке напоминает бешеных бойцов 1990-х, из-за которых политики требовали запрета смешанных единоборств. Гэтжи одновременно олицетворяет слепую ярость и трезво оценивает силу соперника, чтобы мотивировать себя еще сильнее: «Я всегда думаю, что тот парень лучше меня. Что он трудился больше меня. Это настраивает на максимум, и я никогда себя не подвожу».

Аналитик Джек Слэк проанализировал другую сторону Гэтжи – ураганную манеру ведения боя, которая одновременно добавляет зрелищности и усложняет задачу самому Джастину: «Он всегда заигрывает с полным провалом. Он совершенный ударник, который может классно пробить даже из неудобной позиции. Он проводит бои на ногах и гордится этим. Но он также делает много вещей, которые доставляют неприятности и распаляют бои. Если бы он дрался более консервативно, то зарабатывал бы меньше нокаутов, но с легкостью разобрался бы с любым в дивизионе. Кажется, именно стиль Гэтжи определяет сюжет боя».

Последние годы в UFC доминировала тактика – бойцы довели до совершенства борьбу и мастерски избегали ударов, но осторожность никогда не была преимуществом Гэтжи. Он принимает каждый удар соперника и отвечает на него двойкой еще более сильных ударов. «Я не понимаю, как ему удается быть таким добрым в жизни и так вести себя во время боя», – призналась мама Джастина. Иногда кажется, что единственная цель Гэтжи – вернуть в октагон старое-доброе насилие и утопить соперника в боли.

Джастин Гэтжи, Эдсон БарбозаGetty Images

«Когда бьешься со мной, вряд ли получится сохранить осторожность, – объяснил Хайлайт. – Я пойду вперед, и им придется буквально убегать. Это единственный способ скрыться от меня. Лучше закрывайте лицо и пытайтесь вырубить меня». Но сколько бы его ни вырубали, Гэтжи возвращался, как сверхъестественное зло в хоррорах. Он принимал атаки соперника и отвечал своими – так бой превращался из соревнования по выносливости в настоящую схватку. При таком подходе в осторожности нет смысла, и Гэтжи принимает удары как должное: «Некоторые говорят, что я отчаянный и позволяю бить себя слишком часто. Но в этом нет ничего плохого. Это придает необходимый настрой».

Бой против такого соперника – достойный вызов для Конора: никаких двусмысленностей, обвинений в читерстве и трусливой тактики. Только клетка, два бойца, сумасшедшие удары и ноль осторожности. Макгрегор либо выйдет из октагона героем и вернет статус одного из фаворитов дивизиона, либо расчистит дорогу для Гэтжи. Победа Джастина почти наверняка гарантирует ему титульный бой против Хабиба и Тони. Хайлайт в любом случае получит шанс разрушить триумвират главных звезд легкого дивизиона.

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