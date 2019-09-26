Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.

ТАСС приводит слова Магомедова: «Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель».

При этом не уточняется, где и с кем подерется чемпион UFC в легком весе.

Ранее среди возможных соперников 31-летнего Нурмагомедова назывались Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

Макгрегор хочет реванша, но представители Хабиба несколько раз отрицали возможность проведения этого поединка.

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