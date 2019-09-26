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Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба
Нурмагомедов вернется в октагон лишь в 2020-м.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.
ТАСС приводит слова Магомедова: «Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель».
При этом не уточняется, где и с кем подерется чемпион UFC в легком весе.
- Ранее среди возможных соперников 31-летнего Нурмагомедова назывались Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.
- Макгрегор хочет реванша, но представители Хабиба несколько раз отрицали возможность проведения этого поединка.
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