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Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба
Eurosport

2 ч. назад

Нурмагомедов вернется в октагон лишь в 2020-м.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов рассказал, когда состоится следующий поединок россиянина.

ТАСС приводит слова Магомедова: «Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель».

При этом не уточняется, где и с кем подерется чемпион UFC в легком весе.

  • Ранее среди возможных соперников 31-летнего Нурмагомедова назывались Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.
  • Макгрегор хочет реванша, но представители Хабиба несколько раз отрицали возможность проведения этого поединка.

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