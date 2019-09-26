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Хабиб составит компанию Шварценеггеру на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге
Терминатор и Орел – две легенды.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь выступит на форуме Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.
«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар.
Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника. Сила, достоинство и уважение – это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни».
Гвоздем форума станет выступление знаменитого актера и культуриста Арнольда Шварценеггера.
- Synergy Global Forum пройдет 4-5 октября на «Газпром Арене», начало – в 10:00.
- Приобрести билеты и ознакомиться с программой можно на сайте компании.
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