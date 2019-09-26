Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь выступит на форуме Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге.

«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар.

Для того чтобы быть чемпионом и побеждать из раза в раз, нужно быть сильным духом, с достоинством принимать удар и уважать себя и своего соперника. Сила, достоинство и уважение – это три главные вещи, которые помогают побеждать не только в спорте, но и в жизни».

Гвоздем форума станет выступление знаменитого актера и культуриста Арнольда Шварценеггера.