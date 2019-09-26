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Боец UFC показала соблазнительные формы и классную коллекцию татуировок
6 октября эта девушка снова выйдет в октагон.
Боец MMA Меган Андерсон поучаствовала в откровенной фотосессии, показав не только свои приятные формы, но и коллекцию татуировок.
6 октября Андерсон проведет бой в рамках турнира UFC 243 в Мельбурне – ее соперницей станет Сара Фаирн дос Сантос. Пока же до поединка осталось еще больше недели – есть время передохнуть и скрасить подписчикам ожидание очень вдохновляющими снимками.
Примеры фотосессии можно заценить здесь и здесь.
- На счету Андерсон 3 боя в UFC (+1, -2).
- В последнем на данный момент поединке Меган уступила канадке Фелиции Спенсер.
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