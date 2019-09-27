Двукратный чемпион мира по борьбе Кайл Дэйк хочет сойтись в поединке с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Американец выступает в весовой категории до 79 кг.

«Если Хабиб хочет выйти на борцовский мат, я полностью за. Еще я хочу побороться с Дэйвом Шульцем или Бусайваром Сайтиевым. Они великолепные мастера, мне было бы интересно им противостоять», – цитирует 28-летнего Дэйка The Fight Library.

Дэйк выиграл титулы на двух последних чемпионатах мира.

Хабиб 7 сентября победил Дастина Порье в рамках UFC 242.

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