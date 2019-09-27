Бразильский боец смешанного стиля Пауло Бананада приложился к пенному, не дожидаясь окончания поединка.

Мужчина закончил первый раунд боя против перуанца Джонни Ивасаки и, в отличие от оппонента, освежившегося водичкой в своем углу, полез на стенку октагона. Пауло увидел у одного из зрителей пластиковый стаканчик с желанным напитком и попросил его угостить. Боец сделал несколько внушительных глотков, вернул пиво владельцу и спрыгнул на настил.

Напиток не помог 34-летнему бразильцу – победу присудили его оппоненту.

История случилась на ивенте FFC 40 в Лиме.

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