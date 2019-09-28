Боец MMA Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA). Бой был настолько тяжелым, что Мирзаев не запомнил падения на ринг.

«Расул Мирзаев не помнит, что проиграл нокаутом, он не помнит сам факт нокаута. Так часто бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», – рассказал представитель бойца в интервью ТАСС и добавил, что тот не получил серьезных травм.

Поражение стало для 33-летнего Мирзаева вторым в карьере.

У Шахбулатова теперь десять побед и два проигрыша.

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