Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оценил челлендж нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Полная фигня», – написал 31-летний боец в комментариях к видео, которое опубликовал футболист.

Златан назвал флэшмоб «Матрикс челлендж» – по условиям необходимо перебросить мяч на грудь и удерживать его в позе Нео из «Матрицы», когда герой Киану Ривза уворачивался от вражеских пуль.

Ибрагимович отметил в публикации Хабиба, Поля Погба, Новака Джоковича и Мино Райолу.

Ни один из них еще не выполнил условия шведа.

Жена Морозюка Ирина закинула мяч на грудь и присоединилась к флэшмобу Ибрагимовича

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