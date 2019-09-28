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«Полная фигня». Хабиб отказался участвовать в челлендже Златана

«Полная фигня». Хабиб отказался участвовать в челлендже Златана
Eurosport

16 мин. назад

Чемпион UFC не тратит время на что попало.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не оценил челлендж нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Полная фигня», – написал 31-летний боец в комментариях к видео, которое опубликовал футболист.

Златан назвал флэшмоб «Матрикс челлендж» – по условиям необходимо перебросить мяч на грудь и удерживать его в позе Нео из «Матрицы», когда герой Киану Ривза уворачивался от вражеских пуль.

  • Ибрагимович отметил в публикации Хабиба, Поля Погба, Новака Джоковича и Мино Райолу.
  • Ни один из них еще не выполнил условия шведа.

Жена Морозюка Ирина закинула мяч на грудь и присоединилась к флэшмобу Ибрагимовича

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