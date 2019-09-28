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«Мы будем сражаться в центре октагона». Гэтжи рассказал, как победить Хабиба
Ну пусть попробует.
Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, какую тактику бы использовал в бою против чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова.
«Все будет по-другому. Ничего не произойдет в стороне клетки – мы будем сражаться в центре октагона. Как бы он ни хотел биться с краю, мы будем находиться в центре. Я собираюсь выбрасывать тяжелые удары, большинство из них будет проходить прямо через середину. Я собираюсь рисковать, бросать колени. А если он проведет тейкдаун – ничего страшного», – цитирует 30-летнего Гэтжи MMA Junkie.
- В последнем бою Гэтжи нокаутировал в первом раунде Дональда Серроне.
- Следующий соперник Хабиба пока не объявлен, среди главных претендентов – Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.
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