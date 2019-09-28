Getty Images

«Мы будем сражаться в центре октагона». Гэтжи рассказал, как победить Хабиба

«Мы будем сражаться в центре октагона». Гэтжи рассказал, как победить Хабиба
Eurosport

54 мин. назад

Ну пусть попробует.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал, какую тактику бы использовал в бою против чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова.

«Все будет по-другому. Ничего не произойдет в стороне клетки – мы будем сражаться в центре октагона. Как бы он ни хотел биться с краю, мы будем находиться в центре. Я собираюсь выбрасывать тяжелые удары, большинство из них будет проходить прямо через середину. Я собираюсь рисковать, бросать колени. А если он проведет тейкдаун – ничего страшного», – цитирует 30-летнего Гэтжи MMA Junkie.

  • В последнем бою Гэтжи нокаутировал в первом раунде Дональда Серроне.
  • Следующий соперник Хабиба пока не объявлен, среди главных претендентов – Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

Двукратный чемпион мира по борьбе бросил вызов Хабибу

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS и Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте