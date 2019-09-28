На ивенте Bellator 228 в Дублине состоялся максимально яркий поединок. Майкл Пейдж издевался над соперником, а на третьей минуте первого раунда отправил его в нокаут ударом с колена в прыжке.

Как только Ричард Килли оказался на настиле, Пейдж начал праздновать победу и странно пританцовывать, а потом подошел к поверженному бойцу и попытался ему что-то сказать. Рефери пришлось отпихивать развеселившегося бойца.

По окончании турнира Майкл пожаловался на судью, обвинив того в оскорблениях в свой адрес. «Он меня обозвал, просто омерзительно. Он оттолкнул меня и назвал кусом дерьма, это явно что-то личное, и я требую извинений. Миральотта больше не будет работать на моих боях», – приводит слова бойца MMA Fighting.

В зачете 32-летнего Пейджа 15 побед и одно поражение.

У его соперника все скромнее: всего пять боев, три победы и два поражения.

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