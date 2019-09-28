Ирландский боец MMA Питер Куилли устроил жару на домашнем ивенте Bellator.

В его поединке против Райана Скоупа случилась стремительная развязка: парень оправился после нокдауна и задавил соперника градом из молниеносных ударов.

Перфоманс впечатлил главу Bellator Скотта Кокера. Мужчина запостил видео в твиттер, охарактеризовав произошедшее вот так: «22 секунды хаоса».

Ранее функционер анонсировал возвращение Федора Емельяненко в октагон на ивенте Bellator в России.

Летом Последний Император подписал новый контракт с организацией.

Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова

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