Eurosport
«22 секунды хаоса». Глава Bellator в восторге от молниеносного добива
Соперник Питера Куилли мог потерять ориентацию в пространстве.
Ирландский боец MMA Питер Куилли устроил жару на домашнем ивенте Bellator.
В его поединке против Райана Скоупа случилась стремительная развязка: парень оправился после нокдауна и задавил соперника градом из молниеносных ударов.
Перфоманс впечатлил главу Bellator Скотта Кокера. Мужчина запостил видео в твиттер, охарактеризовав произошедшее вот так: «22 секунды хаоса».
- Ранее функционер анонсировал возвращение Федора Емельяненко в октагон на ивенте Bellator в России.
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Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова
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