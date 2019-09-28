На турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене произошло знаковое событие. Дебютный поединок в UFC провел первый боец из Узбекистана.

Махмуд Мурадов решением судей победил итальянского бойца Алессио де Кирико.

«Я так счастлив, ведь сотворил историю – я первый боец UFC из Узбекистана. Мечта стала реальностью, я очень тяжело работал ради этого», – Мурадов поделился радостью после боя.

До дебюта в UFC мужчина провел 29 боев, 23 из которых завершил победой.

Его соперник провел семь драк в рамках промоушена, потерпев четвертое поражение.

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