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Первый боец UFC из Узбекистана дебютировал в промоушене
Махмуд Мурадов победил решением судей.
На турнире UFC Fight Night 160 в Копенгагене произошло знаковое событие. Дебютный поединок в UFC провел первый боец из Узбекистана.
Махмуд Мурадов решением судей победил итальянского бойца Алессио де Кирико.
«Я так счастлив, ведь сотворил историю – я первый боец UFC из Узбекистана. Мечта стала реальностью, я очень тяжело работал ради этого», – Мурадов поделился радостью после боя.
- До дебюта в UFC мужчина провел 29 боев, 23 из которых завершил победой.
- Его соперник провел семь драк в рамках промоушена, потерпев четвертое поражение.
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