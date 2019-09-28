Александр ответил на постоянные набросы со стороны Вячеслава Дацика, назвав того «мертвым человеком». Емельяненко-младший даже согласен на бой – если кто-нибудь возьмется его организовать.

«Он заблудившийся ребенок. Ищет, как бы еще о себе заявить. И упоминает в очередной раз Емельяненко. Как он дерется – вы все видели по бою с Тарасовым. Это абсолютно мертвый человек. Ну куда он лезет? Если есть организации, которые готовы провести этот бой – ради бога, давайте и Дацика побью. Но что это даст? Только отнимет у Дацика здоровье», – приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Ранее Емельяненко подписал контракт на бой против Кокляева.

Единственный поединок Дацика после выхода из тюрьмы – бой с блогером Артемом Тарасовым.

«Кровь должна падать на землю». Почему бой Дацика и Емельяненко – самое ожидаемое событие года

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