Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слухи о том, где состоится следующая защита чемпионского пояса UFC в легком весе.

«Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России. Приятно было пообщаться, Кирилл Александрович [Дмитриев]», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

На фотографии Хабиб пожимает руку главе Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву.

Соперник по следующему бою дагестанского файтера до сих пор не определен. Вероятно, им станет Тони Фергюсон. Также президент UFC Дэйна Уайт ведет переговоры с завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Хабиб Нурмагомедов выиграл в промоушене все 28 проведенных боев. В сентябре 2019-го он в Абу-Даби удушающим приемом победил американца Дастина Порье.

На 2019 год в России запланированы два ивента. 20 апреля в Санкт-Петербурге прошел UFC Fight Night Оверим против Олейника. 9 ноября на московской «ЦСКА Арене» состоится UFC Fight Night Дос Сантос против Волкова.

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба

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