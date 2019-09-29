На ивенте Bellator 228 в американском Инглвуде состоялся бой в полулегком весе между Эй Джеем МакКи и Георгием Караханяном.

МакКи в первом раунде активно пошел в атаку после гонга. После защиты Караханяна он попал левым хуком и повалил соперника. Затем Эй Джей пошел на добивание, преодолел сопротивление ног Георгия и осыпал американца русского происхождения серией ударов в голову. Рефери остановил поединок на восьмой секунде.

Этот нокаут стал вторым по скорости в истории Bellator. В октябре 2018-го Майку Кимбелу для победы над Алексом Поттсом потребовалось всего шесть секунд. Такой же результат показал Эктор Ломбард в поединке с Джеем Силвой в 2010-м.

Эй Джей МакКи выиграл 15-й бой подряд и еще не терпел поражений в Bellator. Для Георгия Караханяна проигрыш стал вторым подряд в промоушене. Его статистика – 28-10-1 (1).

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