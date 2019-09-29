Звезда MMA из России Федор Емельяненко рассказал, почему часто для передвижения по Москве использует метро.

«Спокойно езжу в метро, потому что меня никто не узнает. Не то что не узнает, а достают телефоны и не поднимают головы. И слава богу, что не узнают. Никто не пристает с фотографиями. Кто-то вынырнул из телефона, увидел, у него глаза смотрю квадратные становятся. А так люди сейчас все в гаджетах.

Я живу тем, что общаюсь с семьей. Мне больше нравится позвонить, отложить телефон, просто пообщаться с родными и близкими людьми. Жить, а не просиживать жизнь в соцсетях», – рассказал Емельяненко в интервью группе «ВК» «Русские Бойцы».

Последний бой Емельяненко провел в январе 2019 года и проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.

На счету Федора 38 побед, 6 поражений и одна ничья в MMA.

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