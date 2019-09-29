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«Новости о бое уже совсем скоро». Фергюсон интригует датой поединка с Хабибом
Ждем-ждем!
Боец смешанного стиля Тони Фергюсон намекнул на предстоящий поединок за чемпионский пояс UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым.
«Получил сигнал, чемпион возвращается! Новости о бое уже совсем скоро. Оставайтесь с нами! Только чемпионское дерьмо, мазафакеры!» – написал Фергюсон в инстаграме.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт называл Тони самым вероятным претендентом на бой с Нурмагомедовым за пояс в легком весе. Также Уайт заявил, что ведет переговоры с завершившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.
- Менеджер Хабиба Ризван Магомедов заявил, что вероятная дата следующего поединка дагестанского Орла – март-апрель 2020 года. Сам боец сообщил, что бой, скорее всего, состоится в России.
- Тони Фергюсон идет следом за Нурмагомедовым в официальном рейтинге UFC. В чарте P4P американец занимает 10-е место, Хабиб – второе.
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