Боец смешанного стиля Тони Фергюсон намекнул на предстоящий поединок за чемпионский пояс UFC в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым.

«Получил сигнал, чемпион возвращается! Новости о бое уже совсем скоро. Оставайтесь с нами! Только чемпионское дерьмо, мазафакеры!» – написал Фергюсон в инстаграме.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт называл Тони самым вероятным претендентом на бой с Нурмагомедовым за пояс в легком весе. Также Уайт заявил, что ведет переговоры с завершившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.

Менеджер Хабиба Ризван Магомедов заявил, что вероятная дата следующего поединка дагестанского Орла – март-апрель 2020 года. Сам боец сообщил, что бой, скорее всего, состоится в России.

Тони Фергюсон идет следом за Нурмагомедовым в официальном рейтинге UFC. В чарте P4P американец занимает 10-е место, Хабиб – второе.

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