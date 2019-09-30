Боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал технику чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он [Хабиб] все правильно делает – изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно.

Благодаря кому смешанные единоборства в России стали популярными? Кто их сюда завез? Кто начал пропагандировать их на всю страну? Конечно, Федор. А все последователи, включая меня, просто пошли по стопам Федора делать то, что первым начал делать он. Мы все – последователи», – заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед подряд в UFC и дважды защитил чемпионский пояс в легком весе.

Александр Емельяненко 29 ноября проведет боксерский поединок с чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым.

Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова

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