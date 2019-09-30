Getty Images
Александр Емельяненко: «Бои Хабиба незрелищные, их смотреть неинтересно»
Скандальный файтер не видит красоты в стиле Нурмагомедова.
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал технику чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Незрелищно. Нет красоты боя. Да, он [Хабиб] все правильно делает – изматывает и побеждает. Но смотреть неинтересно.
Благодаря кому смешанные единоборства в России стали популярными? Кто их сюда завез? Кто начал пропагандировать их на всю страну? Конечно, Федор. А все последователи, включая меня, просто пошли по стопам Федора делать то, что первым начал делать он. Мы все – последователи», – заявил Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед подряд в UFC и дважды защитил чемпионский пояс в легком весе.
- Александр Емельяненко 29 ноября проведет боксерский поединок с чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым.
Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова