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Емельяненко-младший: «Проблем с алкоголем у меня нет. Но я делаю это с размахом, если гуляю»
А потом случаются всякие неприятные истории.
Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю.
– Таких проблем у меня не было и нет. Я всегда мог выпить, как и кто-то другой. Только я это делаю пять раз в году, а другие еженедельно. Они закрываются у себя на кухне, а я делаю это с размахом, если гуляю.
– Можете пообещать, что больше не сорветесь?
– На что?
– Имею в виду проблемы...
– С алкоголем?
– Да.
– Конечно, не могу пообещать. Сатана такой хитрый, что ставит подножки тогда, когда человек этого не ожидает. Зачем я буду обещать? Я ни от кого не завишу. Для себя я делаю соответствующие выводы. Сам с собой договариваюсь, а бить в грудь, кому-то что-то доказывать, обещать... Зачем? – цитирует 38-летнего Емельяненко «Спорт-Экспресс».
- 29 ноября Александр проведет боксерский поединок с чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым.
- Недавно Емельяненко-младший получил контракт от промоушна кулачных боев Bare Knucle FC.
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