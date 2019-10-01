Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал об отношении к алкоголю.

– Таких проблем у меня не было и нет. Я всегда мог выпить, как и кто-то другой. Только я это делаю пять раз в году, а другие еженедельно. Они закрываются у себя на кухне, а я делаю это с размахом, если гуляю.

– Можете пообещать, что больше не сорветесь?

– На что?

– Имею в виду проблемы...

– С алкоголем?

– Да.

– Конечно, не могу пообещать. Сатана такой хитрый, что ставит подножки тогда, когда человек этого не ожидает. Зачем я буду обещать? Я ни от кого не завишу. Для себя я делаю соответствующие выводы. Сам с собой договариваюсь, а бить в грудь, кому-то что-то доказывать, обещать... Зачем? – цитирует 38-летнего Емельяненко «Спорт-Экспресс».

29 ноября Александр проведет боксерский поединок с чемпионом по силовому экстриму Михаилом Кокляевым.

Недавно Емельяненко-младший получил контракт от промоушна кулачных боев Bare Knucle FC.

Александр Емельяненко: «Бои Хабиба незрелищные, их смотреть неинтересно»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android