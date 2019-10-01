Кевин Ли впечатлился победой Нурмагомедова над Порье и назвал его фаворитом боя с Фергюсоном

Боец MMA Кевин Ли, который ранее неоднозначно высказывался в сторону Хабиба, впечатлен победой бойца над Порье. Если до рубки против Дастина Ли отдавал предпочтение Фергюсону в потенциальной схватке против Нурмагомедова, то теперь считает, то у дагестанца не будет проблем.

«Должен быть честен, если бы вы спросили меня до боя против Порье, я бы дал 90 процентов на победу Тони [против Хабиба]. Теперь же я считаю, что Фергюсону будет очень непросто. После Тони останется не так много потенциальных претендентов на бой против Нурмагомедова, и это мотивация для меня. Думаю, многие хотели бы увидеть наш бой, и я тоже хотел бы этого.

Не буду лгать, это было очень, очень впечатляюще, а люди знают, что меня впечатлить непросто, особенно в случае с таким парнем, как Хабиб...Кто бы ни выиграл, я настраиваюсь на бой против победителя. Многие хотят увидеть наш с Фергюсоном реванш, и, думаю, я против Хабиба – неплохая схватка на будущее», – приводит слова Кевина MMA Junkie.

Хабиб – абсолютный чемпион в легком весе. На его счету 28 побед.

Потенциальные соперники Нурмагомедова – Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

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