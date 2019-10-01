Eurosport
Вадим Галыгин стал заместителем председателя Белорусской федерации ММА
Да, тот самый.
Шоумен Вадим Галыгин ворвался в белорусский ММА.
На сайте местной Федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств сообщили, что теперь экс-комик из Comedy Club займется популяризацией ММА в Белорусии.
«Вадим Галыгин долгое время являлся почетным членом Белорусской федерации панкратиона и смешанных боевых единоборств, следил за спортом в стране и достижениями наших бойцов, был участником и гостем проводимых турниров, таких как чемпионаты Белоруссии и мира по панкратиону, соревнования по ММА», – пишут на сайте организации.
- Галыгин родился в Борисове, окончил Военную академию Белоруссии, играл в КВН, выступал в Comedy Club, вел разные телешоу, продюсировал, снимался в кино и рекламе.
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