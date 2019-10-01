Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене удивлена решением Антидопингового агентства США: USADA сняло с бегуна Кристиана Коулмена обвинения в использовании допинга. Ранее он пропустил три драг-теста, но обошел дисквалификацию и выиграл золото на 100-метровке.

– Когда узнала, что его оправдали, у меня челюсть до пола отвисла. Потом услышала, как на это отреагировал Себастьян Коэ (глава IAAF), и она отвисла еще ниже. Я задумалась: «А за что мы боремся, ребята? К чему идем?» Человек пропускал допинг-тесты, чего сам не скрывает. Он не предоставил себя для сдачи допинг-теста. А теперь он - чемпион мира! Может стать лицом легкой атлетики. Вы смеетесь? До сих пор, когда слышу эту фамилию, у меня челюсть отвисает – и долго не возвращается.

Зачем тогда вся эта борьба? Где комиссии спортсменов, которые мгновенно собирались и подписывали письма о том, что РУСАДА нельзя восстанавливать? Спортсмены, где вы сейчас? Нужно ведь защищать своих собратьев. Я вот в его честности не уверена, это факт.

– Кто-то рос на Гэтлине, кто-то на Коулмене.

– Да, два друга, которые стояли на одном пьедестале и улыбались друг другу. Все у них классно и круто. Мы говорим про борьбу с допингом и одновременно награждаем их, – сказала Ласицкене в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее на чемпионате мира в Дохе Ласицкене в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м, не оставила соперницам шанса и стала первой прыгуньей в высоту, выигравшей три ЧМ подряд.

Когда Мария победила, в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF написали: «авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, не будем отрицать это) завоевывает золото в прыжках в длину».

Качай приложение Eurosport для iOS и Android