Тони Фергюсон творчески припомнил Хабибу Нурмагомедову историю из прошлого.

Бой Фергюсона и Хабиба должен был случиться еще в 2017-м, но дагестанский боец не явился на взвешивание из-за плохого самочувствия. Нурмагомедов пытался согнать 3,5 кг за сутки до поединка и угодил в больницу. Тони после несостоявшейся схватки рассказал, что его оппонент поглощал тирамису за пару недель до боя, обвинив его в непрофессионализме. С тех пор американский боец регулярно подкалывает Хабиба на тему любви к десерту.

На фоне разговоров про титульный бой против Нурмагомедова Фергюсон уже начал игру в трешток. На этот раз он подошел к наезду творчески: выложил видео, посвященное пристрастию потенциального соперника к тирамису.

Статистика боев 35-летнего Тони – 25:3.

У 31-летнего Хабиба в активе 28 побед.

Фергюсон – следующая цель Нурмагомедова в UFC. Он техничнее Хабиба и жестче Макгрегора

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