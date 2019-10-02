Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал детское фото с жутковатой подписью.

«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет; не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня», – написал 31-летний Нурмагомедов в инстаграме.

Последний бой в UFC Хабиб провел 7 сентября в Абу-Даби.

Дагестанец победил Дастина Порье удушающим приемом в 3-м раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.

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