Хабиб – под детским фото: «Часто задумывался, доживу ли до 30 лет»
Возможно, из-за борьбы с медведями.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал детское фото с жутковатой подписью.
«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет; не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня», – написал 31-летний Нурмагомедов в инстаграме.
- Последний бой в UFC Хабиб провел 7 сентября в Абу-Даби.
- Дагестанец победил Дастина Порье удушающим приемом в 3-м раунде и сохранил титул чемпиона UFC в легком весе.
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