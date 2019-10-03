Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап озвучил место проведения для возможного боя-реванша с ирландцем Конором Макгрегором.

«Макгрегор если хочет, Москва ждет его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста – мы ждем.

Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Фергюсоном. Потому что 28 боев провел Фергюсон, как и Хабиб, и у него серия из 12 побед в UFC, как и у Хабиба. Такой серии из побед, такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон Сквер Гарден» – подходящая арена для этого боя, но мы раньше марта не выступим», – сказал Нурмагомедов-старший в интервью для YouTube-канала «Живи на 100%».

7 сентября Хабиб разобрался в Абу-Даби с Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В октябре 2019 года Нурмагомедов выиграл у Конора Макгрегора, с тех пор ирландец грезит о реванше.

«Время есть тирамису». Фергюсон выложил максимально странное видео с Хабибом

Качай приложение Eurosport для iOS и Android