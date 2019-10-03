Боец MMA Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев встретились на очной ставке в ресторане в центре Москвы.

Без потасовки не обошлось – Емельяненко бросил в Кокляева кепку, что послужило причиной рассечения. Эпизод попал на видео, и Александр выложил его в инстаграме. «Наглый Миша! Хочу заметить, не я это начал! Острые козырьки!» – написал 38-летний боец.

Кокляев извинился за инцидент, записав видеообращение. «Друзья, приношу извинения за то, что не сдержал эмоций, но долго терпел выпады Сани. Сечка до боя заживет, нормально все, всем пока, работаем дальше», – сказал он.

Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября.

Встречу, на которой произошла стычка, организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.

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