Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, что должно произойти для встречи Хабиба и Сен-Пьера.

Схватка состоится только в том случае, если Нурмагомедов сперва поколотит Тони Фергюссона. Глава промоушена отметил, что пока канадский боец все равно не готов к потенциальной зарубе.

«Сначала должен состояться бой с Тони: Тони Фергюсон против Хабиба. Очевидно, если Хабиб победит – бой с Жоржем Сен-Пьером будет забавным вариантом, это точно. Не знаю, видели ли вы фотографии Сен-Пьера в последнее время, но он выглядит очень, охренительно худым. У него только что была прочистка или типа того. Он все еще в нереальной форме, но ужасно тощий. Сейчас он примерно на четыре с половиной кило легче Хабиба, это довольно жестко», – сообщил Дэйна во время инстаграм-лайва.

После победы Хабиба над Порье Фергюсон и Сен-Пьер назывались наиболее вероятными противниками Нурмагомедова.

Статистика Хабиба – 28-0.

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