Легендарный боец UFC Майкл Биспинг наглядно объяснил, почему в последнее время носит темные очки на публичных мероприятиях. Ветеран MMA вытащил глазной протез во время прямого эфира.

Ведущий спросил у Биспинга, почему он постоянно появляется на публике в очках, мужчина вынул протез и ответил: «Вот почему я все время ходил в этих гребаных очках, малыш!»

40-летний боец начал терять зрение после схватки с Витором Белфортом в 2013-м. Спортсмен признался, что испытывал серьезные трудности на медкомиссиях и часто едва укладывался в нормативы.

На счету британца 30 побед и 9 поражений.

Биспинг ушел из спорта в 2017-м.

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