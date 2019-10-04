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«Вот почему я ношу гребаные солнечные очки». Биспинг вытащил глазной протез во время прямого эфира
Жутковатые кадры.
Легендарный боец UFC Майкл Биспинг наглядно объяснил, почему в последнее время носит темные очки на публичных мероприятиях. Ветеран MMA вытащил глазной протез во время прямого эфира.
Ведущий спросил у Биспинга, почему он постоянно появляется на публике в очках, мужчина вынул протез и ответил: «Вот почему я все время ходил в этих гребаных очках, малыш!»
40-летний боец начал терять зрение после схватки с Витором Белфортом в 2013-м. Спортсмен признался, что испытывал серьезные трудности на медкомиссиях и часто едва укладывался в нормативы.
- На счету британца 30 побед и 9 поражений.
- Биспинг ушел из спорта в 2017-м.
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