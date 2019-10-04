Российский боец MMA Максим Новоселов выложил видео, на котором он борется с медведем. Животное явно не уступает мужчине в росте, и уж тем более в массе. Вес Максима – 130 килограммов, только представьте, насколько тяжелым должен быть мишка.

Новоселов готовится к схватке с Дмитрием Смоляковым в рамках ивента Fight Nights Global 94, а дуэль с животным – часть тренировок.

Статистика Новоселова – 11:9.

Хабиб тоже боролся с мишкой, но его оппонент был значительно меньше.

Как сообщают Вести, в начале 90-х Максим на 14 лет сел в тюрьму по обвинению в убийствах.

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