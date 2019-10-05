Корешков проиграл американцу Ларкину в главном бою Bellator 229
Судьи приняли решение не в пользу Андрея.
Представитель России Андрей Корешков проиграл американцу Лоренцу Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229.
Бой продолжался все три раунда и завершился победой Ларкина раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
- На счету Корешкова стало 22 победы при четырех поражениях. Статистика Ларкина – 21 победа и 7 поражений.
- В предварительном карде Bellator 229 россиянин Анатолий Токов техническим нокаутом выиграл у представителя Армении Грачо Дарпиняна.
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