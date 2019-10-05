Чеченский боец проявил благородство и не стал добивать еще не поверженного соперника
Поступок настоящего мужчины.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов не стал добивать бразильца Джосиела Силву в поединке, который прошел в рамках турнира Absolute Championship Akhmat 100.
Во втором раунде Бибулатов нанес Силве удар ногой, после чего бразилец рухнул на настил. Судья не остановил бой, однако Магомед решил не добивать соперника, а всего лишь имитировал два удара, постучав по воздуху.
В итоге арбитр объявил о прекращении поединка и присудил Бибулатову победу.
- На счету Бибулатова стало 17 боев по правилам MMA (+15, -2).
- В главном поединке Absolute Championship Akhmat 100 бразилец Фелипе Фроес одержал победу над представителем России Салманом Жамалдаевым и стал чемпионом ACA в полулегком весе.
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