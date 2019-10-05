Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов выступил на Synergy Global Forum.

О поддержке публики

Комфортнее, когда тебя не поддерживают. Когда освистывают, хочется показать, что они ошибаются, дерзануть. Когда я выходил на последний бой в Абу-Даби, то думал, что буду чувствовать себя как перед всеми моими боями в UFC, где поддерживают моих соперников.

А здесь я почувствовал такое давление, какого никогда не было: приехало много знакомых людей, на кого бы я ни смотрел, всех я знал, и было очень тяжело что-то доказывать. А когда я выходил против Макгрегора, то знал, что меня будут освистывать, – приводит слова Нурмагомедова корреспондент Eurosport.ru Валерия Кукалева.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

О собственном бизнесе

Умные люди посоветовали вкладываться в разные области. Бизнес – не спорт, можно прогореть, даже если все правильно делаешь. Все зависит от мировой экономики: если в одной отрасли прогорел, останется другая. Одна из отраслей, где я работаю, – сельское хозяйство. Когда я рос, сам работал в огороде и занимался физической работой. Это ферма, мы занимаемся парниками, могу помидоры с огурцами отправить свежие.

О соперничестве с Бузовой в инстаграме

После боя появилась эта информация, а я даже не знал, сколько у нее подписчиков, а сколько у меня, что идет соперничество. Инстаграм я всегда веду сам, всегда старался без ошибок писать. Попробуй только допустить ошибку, запятую не поставить. Русский – мой второй язык, родной – аварский, в селе все на нем говорили. Только в школе на уроках русского говорили на русском.

О Коноре Макгрегоре

В данный момент я не готов пожать ему руку. Любой человек совершает ошибки, у всех людей есть минусы, но если человек продолжает вести себя так... Недавно он ударил 70-летнего пожилого мужика, и это показатель уровня его человечности. Но, если человек извинился и признает свои ошибки, другой человек обязан его прощать.

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакгрегорGetty Images

О реванше с Конором

С бойцовской точки зрения это пройденный этап, мне там нечего доказывать. Здесь много бизнесменов, мне скажут, что надо с ним подраться, потому что это денежный бой. Для расширения моих сельскохозяйственных проектов – может быть. Если заполнить 75-тысячную «Газпром Арену», я смогу получить много денег.

«Лужники» – не крытая арена, я сразу вспомнил про «Газпром Арену», так как она крытая. Было бы интересно здесь подраться. Для расширения парников можно и Конора позвать, но больше заслуживает Тони Фергюсон, надо отдать ему должное. Конор пусть становится в очередь, заслуживает место в титульной гонке и перестает бить пожилых людей.

О футболе

Я давний болельщик «Реала», мы дружим с Криштиану, но нельзя говорить, что Месси [чего-то] не заслуживает. Мы с Криштиану обсуждали Месси, и он говорил, что без конкуренции с ним не добился бы такого уровня.

5 октября Хабиб выступил на форуме Synergy Global Forum.

В сентябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в рамках турнира UFC 242 и во второй раз защитил титул чемпиона организации в легком весе.

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