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«Взрослые ведь люди, родители». Хабибу не понравился трешток Емельяненко и Кокляева
Нурмагомедов считает, что все должно быть культурно.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок между бойцом MMA Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.
«Преимущество на стороне профессионального бойца – Александра Емельяненко. Он прошел путь от любительского до профессионального спорта. Но Кокляев – очень мощный парень, если ударит, мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики.
И знаете, если кому-то и подходит трешток, им – нет. Взрослые ведь люди, родители. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты, наблюдать, что там происходит. В общем, будет интересно. Но у Емельяненко преимущество, ведь он – профессионал», – цитирует 31-летнего Хабиба «Спорт-Экспресс».
- Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября.
- Хабиб 5 октября выступил на Synergia Global Forum в Санкт-Петербурге.
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