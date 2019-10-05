Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок между бойцом MMA Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым.

«Преимущество на стороне профессионального бойца – Александра Емельяненко. Он прошел путь от любительского до профессионального спорта. Но Кокляев – очень мощный парень, если ударит, мало не покажется. Я знаком с обоими лично. Считаю, что они оба сильные мужики.

И знаете, если кому-то и подходит трешток, им – нет. Взрослые ведь люди, родители. Мне их трешток не особо нравится. Но людям интересно смотреть на конфликты, наблюдать, что там происходит. В общем, будет интересно. Но у Емельяненко преимущество, ведь он – профессионал», – цитирует 31-летнего Хабиба «Спорт-Экспресс».

Поединок между Емельяненко и Кокляевым по правилам бокса запланирован на 29 октября.

Хабиб 5 октября выступил на Synergia Global Forum в Санкт-Петербурге.

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