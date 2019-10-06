Австралийка Надя Кассим встретилась с представительницей Южной Кореи Джи Йонким в предварительном карде турнира UFC 243.

В самом начале боя Кассим опробовала грязный прием: сделала вид, что хочет отвесить сопернице пять, и тут же ударила ее ногой. Надю настигла мгновенная карма: уже через секунду Джи Йонким отправила ее в нокдаун.

В итоге бой продлился два раунда, и Кассим проиграла техническим нокаутом.

В главном поединке вечера Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и забрал у него титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Взрослые ведь люди, родители». Хабибу не понравился трешток Емельяненко и Кокляева

Качай приложение Eurosport для iOS или Android