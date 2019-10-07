Getty Images
«Мой следующий бой будет против ирландца». Тонкий намек от Порье
Кто же этот загадочный ирландец?
Новозеландец Дэн Хукер победил в бою с Элом Яквинтой на ивенте UFC в Австралии и после рубки бросил вызов Порье.
«Дастин Порье, я собираюсь пробить твою рожу насквозь. Приезжай в Новую Зеландию в 2020 году, я тебя прикончу», – цитирует красноречивого бойца MMA Fighting.
Американец был чуть более вежлив и ответил, что его календарь пока забит.: «Мой следующий бой будет против ирландца. Ты близок, приятель, но пока рановато, продолжай рубиться».
- В последнем поединке Порье проиграл Хабибу.
- Конор заявлял о желании драться с Нурмагомедовым, но в ближайшее время этого не случится.
Хабиб и Дэйна Уайт выделили Порье по 100 тысяч долларов. Что за фонд у Дастина и на что идут деньги
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте