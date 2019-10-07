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«Мой следующий бой будет против ирландца». Тонкий намек от Порье

«Мой следующий бой будет против ирландца». Тонкий намек от Порье
Eurosport

48 мин. назад

Кто же этот загадочный ирландец?

Новозеландец Дэн Хукер победил в бою с Элом Яквинтой на ивенте UFC в Австралии и после рубки бросил вызов Порье.

«Дастин Порье, я собираюсь пробить твою рожу насквозь. Приезжай в Новую Зеландию в 2020 году, я тебя прикончу», – цитирует красноречивого бойца MMA Fighting.

Американец был чуть более вежлив и ответил, что его календарь пока забит.: «Мой следующий бой будет против ирландца. Ты близок, приятель, но пока рановато, продолжай рубиться».

  • В последнем поединке Порье проиграл Хабибу.
  • Конор заявлял о желании драться с Нурмагомедовым, но в ближайшее время этого не случится.

Хабиб и Дэйна Уайт выделили Порье по 100 тысяч долларов. Что за фонд у Дастина и на что идут деньги

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