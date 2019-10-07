Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда

UFC 229 стал абсолютно легендарным ивентом – как минимум три боя из Лас-Вегаса фанаты ММА вспоминают до сих пор. Во-первых, феерический камбэк Деррика Льюиса в драке против Александра Волкова – американец вчистую проигрывал, но за 10 секунд до конца внезапно ушатал Сашу серией мощнейших панчей. Во-вторых, именно тогда случилась легендарная драка Фергюсона и Петтиса, когда Тони кувырком спасался избиения и победил техническим нокаутом.

Но главным боем вечера стала супердолгожданная битва Хабиба и Конора. Нурмагомедов легко взял два первых раунда, затем подрался с ирландцем в стойке, а в четвертой пятиминутке поймал Ноториуса болевым приемом. Макгрегор постучал, и тут началась абсолютная дичь: Хабиб выплюнул капу, выпрыгнул из октагона и спровоцировал грандиозный махач. После этого друзей Орла чуть не уволили из UFC, а сам Нурмагомедов нарвался на дисквалификацию и штраф.

Хабиб Нурмагомедов после драки на UFC 229Getty Images

Ниже – все самое важное, что произошло с карьерами Хабиба и Конора после той эпичной дуэли.

Макгрегор чокнулся: скандалит, уходит, но не дерется

Сразу же после кошмарного поражения Конор залетел в твиттер и потребовал реванша – тогда казалось, что второй бой неминуем. Кроме того, ирландец выставил фотографию с подбитым глазом и сообщил, что проиграно сражение, но не война – еще один жирный намек на сиквел с Хабибом. Но вскоре энтузиазм Ноториуса иссяк: парень откровенно забил на спорт и ежедневно бомбил в инстаграме рекламой собственного вискаря.

Параллельно ирландец развлекался в твиттере. Например, вызывал на еще один бой Флойда Мэйуэзера, обзывал жену Хабиба полотенцем (и почти сразу удалял посты), а еще объявлял о завершении карьеры. Самое печальное, что реальных планов Конора не знает вообще никто: ни босс UFC Дэйна Уайт, ни коуч Мака Джон Кавана. Они оба не говорят ничего определенного, но подчеркивают: у Ноториуса сейчас столько денег, что он особо не нуждается в камбэке.

С точки зрения спорта Конор уже вряд ли станет легендой: ему за 30, поражений слишком много, да и уровень соперников подрос – ни один пояс абсолютно точно не вернется к Макгрегору. Возможно, именно поэтому ирландец развлекается другими способами: отлупил старика в баре (тот всего лишь отказался от виски) и засветился в мутном скандале с изнасилованием (пока доказательств нет).

Короче, сейчас все тоскливо. Если в 2015-м казалось, что этот парень еще долго будет доминировать в дивизионе, то в 2019-м ирландец выглядит совершенно рудиментарно. От Мака остался только образ, который хотят монетизировать другие бойцы – неудивительно, что Конора провоцируют и вызывают чуть ли не каждую неделю. Вот и вся разница: если раньше его боялись, то теперь воспринимают как рыжебородую машинку для печати купюр. Уже неважно, с кем он подерется – с Порье, Диасом Серроне или Гэтжи. Важно, что прежнего монструозного Макгрегора больше нет и никогда не будет.

Конор Макгрегор и его вискиGetty Images

Фотограф Иван Куринной, который снимал Емельяненко-старшего на излете карьеры, рассказывал, что стены зала, где тренировался Федор, были украшены его фотографиями. «Я понял, что весь этот пафос превратил бойца в какой-то символ державности. А значит, у него уже нет злости», – говорил Иван. То же самое можно сказать и про Конора – у него нет ни агрессии, ни мотивации, ни стимулов. Он стал слишком сытым – спорт такого не прощает.

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До боя с Конором у Нурмагомедова был сомнительный статус в UFC: он считался крутым, но травматичным и скучным бойцом, который не всегда вывозит весогонку. Да, весной 2018-го Хабиб взял временный пояс, отлупив Яквинту в пяти раундах, но аварцу явно не хватало зрелищности. Драка с Макгрегором все перевернула: Орел идеально проводил тейкдауны, отправил Конора в нокдаун, а потом устроил безумное шоу и окончательно уничтожил имидж унылого борца.

Дальше жизнь Хабиба радикально изменилась – у него случился лучший год в жизни. Встреча с Путиным, чествование в Дагестане, рекламные контракты (от энергетиков до автобрендов), наконец, победа над Бузовой в дуэли самых популярных русскоязычных инстаграм-аккаунтов – даже Дэйна Уайт признал, что совсем скоро Нурмагомедов может стать величайшим бойцом в истории промоушена.

Из неудач Орла можно вспомнить разве что слабые переговоры с Флойдом. Хабиб бросил вызов Мэйуэзеру, но тот проигнорировал оффер и не позволил аварцу озолотиться. Возможно, это и к лучшему – тот же Макгрегор, срубив бешеный гонорар за поражение в 2017-м, так и не нашел сил для достойного возвращения в смешанные единоборства.

Зато Хабиб в сентябре роскошно вернулся в клетку, придушил Порье и продал его майку на благотворительном аукционе – вышло красиво и даже трогательно. А еще Нурмагомедов спланировал карьеру на год-полтора вперед. Судя по всему, весной Орел наконец встретится с Тони Фергюсоном (он старый и переломанный – шансов мало), а потом великодушно согласится на реванш с Конором.

Такой исход станет для Нурмагомедова идеальным: во-первых, бой пройдет в Москве или Питере, во-вторых, Хабиб заработает как никогда прежде, в-третьих, доведет статистику до эталонных 30:0. После такого можно будет правда завязывать с ММА навсегда.

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