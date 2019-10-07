6 октября в Самаре прошел турнир по смешанным единоборствам Gorilla Fighting Championship 18.

В одном из поединков вечера армянский боец Рафаэль Абрамян одержал победу над соперником из Турции Батуханом Акдуманом. По ходу первого раунда Абрамян выполнил победный удушающий, но не отпустил Акдумана даже после требования судьи.

В итоге судье пришлось силой оторвать Абрамяна от заснувшего соперника. После этого арбитр позвал в октагон группу врачей.

Перед приездом в Россию турецкий боец обещал, что «привезет на родину армянскую голову».

Армянский боец, в свою очередь, уверял, что Акдуман покинет октагон с разбитой челюстью или заснет в результате удушающего приема.

Стала известна дата следующего боя Федора Емельяненко

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