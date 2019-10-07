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Боец из Узбекистана скончался от инсульта после поражения на турнире в Грозном
Светлая память.
Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов скончался на 28-м году жизни от инсульта, сообщает Prosports.kz.
4 октября Нурматов уступил чеченцу Беслану Исаеву раздельным решением судей на турнире Absolute Championship Akhmat 100.
- На счету Нурматова осталось четыре поражения и одна победа в MMA.
- В конце сентября боец Махмуд Мурадов стал первым представителем Узбекистана, который провел поединок в UFC.
Чеченский боец проявил благородство и не стал добивать еще не поверженного соперника
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