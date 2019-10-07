Команда бразильского бойца смешанных единоборств Диего Лимы подала апелляцию на результат его поединка против Люка Джумо, который прошел в рамках турнира UFC 243.

Как сообщает MMA Junkie, команда Лимы осталась недовольна тем фактом, что бразилец одержал победу раздельным решением судей. «Несмотря на то, что Диего победил, мы решили подать апелляцию. Мы хотим, чтобы решение судей было не раздельным, а единогласным. Это принципиальный вопрос.

Да, мы довольны нашей победой, но нам интересно, кто из судей проголосовал за Джумо. Никакого неуважения по отношению к Джумо, он провел отличный бой. Но победа Диего раздельным решением не отражает реальной картины боя», – заявил менеджер Лимы, Алекс Дэвис.

Победа над Джумо стала для Лимы 15-й по правилам MMA при семи поражениях.

На счету Джумо стало пять поражений и 13 побед.

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