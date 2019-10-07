Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вспомнил бой с Хабибом Нурмагомедовым, который прошел ровно год назад в Лас-Вегасе.

«Черт, детка, давай потанцуем», – написал Макгрегор, прикрепив к твиту гифку с боя и хэштеги #годназад, #Москва, #обделалсявавтобусе и #бегаетииспражняетсяодновременно.

Выражение «8 count», которое употребил Конор, – это название танца, который обычно исполняется женоподобными мужчинами (или мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации). Сайт Urban Dictionary приводит типичный пример употребления этого выражения: «Что ты знаешь про 8 count?» – говорит женоподобный чувак торговцу. «Мне нужно станцевать его до, во время или после того, как я тебя отшлепаю?»

Поединок между Хабибом и Конором в октябре 2018-го завершился уверенной победой Нурмагомедова. После поражения ирландец больше не появлялся в октагоне.

Дагестанец, в свою очередь, защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Дастином Порье.

Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда

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