«Черт, давай потанцуем». Конор бросил Хабибу новый вызов при помощи гей-терминологии
А еще говорят, что бойцы MMA слишком много обнимаются.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вспомнил бой с Хабибом Нурмагомедовым, который прошел ровно год назад в Лас-Вегасе.
«Черт, детка, давай потанцуем», – написал Макгрегор, прикрепив к твиту гифку с боя и хэштеги #годназад, #Москва, #обделалсявавтобусе и #бегаетииспражняетсяодновременно.
Выражение «8 count», которое употребил Конор, – это название танца, который обычно исполняется женоподобными мужчинами (или мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации). Сайт Urban Dictionary приводит типичный пример употребления этого выражения: «Что ты знаешь про 8 count?» – говорит женоподобный чувак торговцу. «Мне нужно станцевать его до, во время или после того, как я тебя отшлепаю?»
- Поединок между Хабибом и Конором в октябре 2018-го завершился уверенной победой Нурмагомедова. После поражения ирландец больше не появлялся в октагоне.
- Дагестанец, в свою очередь, защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с Дастином Порье.
Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда