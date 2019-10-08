Getty Images
Гэтжи – Макгрегору: «Либо дерись со мной или Порье, либо проваливай»
Соперники устали ждать боя со знаменитым ирландцем.
Американский боец ММА Джастин Гэтжи сказал, что полгода с лишним добивался боя с ирландцем Конором Макгрегора, но так и не преуспел.
«Конор постоянно твитит, что намерен подраться. На этой планете есть только два человека, которые могут с ним подраться – я и Дастин Порье. Пускай либо проваливает, либо дерется с одним из нас.
Я писал ему семь ******* [чертовых] месяцев назад. Я прибегал к реверсивной психологии, пытался подружиться, испробовал все ******* способы, чтобы достучаться до него. А он вызывает Фрэнки Эдгара. Это пощечина мне и всем легковесам», – пожаловался Гэтжи TMZ.
- C ноября 2016 года Макгрегор провел всего один бой в UFC – в октябре 2018-го он проиграл в четырех раундах Хабибу Нурмагомедову.
- У Гэтжи 21 победа и 2 поражения в октагоне.
Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда