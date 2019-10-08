Американский боец ММА Джастин Гэтжи сказал, что полгода с лишним добивался боя с ирландцем Конором Макгрегора, но так и не преуспел.

«Конор постоянно твитит, что намерен подраться. На этой планете есть только два человека, которые могут с ним подраться – я и Дастин Порье. Пускай либо проваливает, либо дерется с одним из нас.

Я писал ему семь ******* [чертовых] месяцев назад. Я прибегал к реверсивной психологии, пытался подружиться, испробовал все ******* способы, чтобы достучаться до него. А он вызывает Фрэнки Эдгара. Это пощечина мне и всем легковесам», – пожаловался Гэтжи TMZ.

C ноября 2016 года Макгрегор провел всего один бой в UFC – в октябре 2018-го он проиграл в четырех раундах Хабибу Нурмагомедову.

У Гэтжи 21 победа и 2 поражения в октагоне.

Год назад Хабиб уничтожил Конора. Карьера Макгрегора загнулась, а Орел почти легенда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android